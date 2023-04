Habeck nicht überrascht von Kontroverse über Heizungstausch

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält die Kontroverse um den Austausch fossil betriebener Heizungen für unvermeidlich. Die vergangene Bundesregierung habe noch den Einbau von Gasheizungen gefördert, sagte der Grünen-Politiker am Samstag bei einer Veranstaltung der Tageszeitung "taz" in Berlin. "Da zu glauben, das ginge ohne Debatten, das wäre absurd."

Den Vorgängerregierungen unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warf Habeck mangelndes Engagement für den Kampf gegen die Erderwärmung vor. "Abstrakt fanden wir Klimaschutz gut, und damit konnte man in der Ära Merkel auch durchkommen, aber es wurde nie wirklich konkret, und jetzt wird es halt konkret", sagte Habeck. "Und logischerweise gibt es da nun Debatten." Es sei in einer Demokratie auch nicht schlimm, dass gestritten werde. "Wir müssen uns jetzt um das Konkrete kümmern. Und deswegen knirscht es so."