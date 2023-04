Czaja will Startkapital von 10 000 Euro für jedes Kind

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union will nach den Worten von CDU-Generalsekretär Mario Czaja für jedes neugeborene Kind in Deutschland ein Startkapital von 10 000 Euro vom Staat einführen. Das Geld solle dabei nicht direkt ausbezahlt werden, sondern sei "ab dem 18. Lebensjahr für ein Studium, eine Gründung gedacht", sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Es sei ein gravierendes Problem, dass die soziale Herkunft einen großen Einfluss auf die Startchancen von Kindern habe. "Auch deswegen machen wir uns stark für ein echtes Kinderchancenpaket, um gerade Kindern, die in Armut aufwachsen, bessere Bildungs- und Zukunftschancen zu ermöglichen", sagte Czaja.

Das Geld solle in einen gemeinsamen Fonds eingezahlt werden, der von einer unabhängigen Institution solide verwaltet werde, erläuterte Czaja.

Gleichzeitig erklärte der Politiker, die Union wolle das ausgelaufene Baukindergeld wieder einführen. "Gerade für Familien mit Kindern ist das ein wichtiger Schritt hin zu den eigenen vier Wänden." Czaja sagte weiter, angesichts der gestiegenen Bau- und Grundstückspreise sowie Zinsen sei der Traum der eigenen vier Wände für viele Menschen aktuell kaum noch realisierbar. Das möchte die Union ändern und deswegen müsse es wieder eine bessere Unterstützung geben. Darüber hinaus müsse das Wohnungsangebot ausgeweitet werden. "Das geht beispielsweise auch, indem man Parkhäuser und Supermärkte überbaut", erklärte Czaja.

Das Baukindergeld ist zum 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Die Bundesregierung plant eine neue Eigentumsförderung für Familien ab Juni./vee/DP/zb