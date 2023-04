Wirtschaft FDP-Parteitag beendet - Neuer Ampel-Streit droht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP hat ihren dreitägigen Parteitag in Berlin am Sonntag nach weiteren Antragsberatungen beendet. Nach einigen kontroversen Beschlüssen am Samstag, die für neuen Streit in der Ampelkoalition sorgen dürften, ging es am letzten Tag unter anderem um Anträge zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) sowie zur Außenpolitik.



So sprach sich der Parteitag für eine tiefgreifende Reform des ÖRR aus. Dieser soll sich nach dem Willen der Liberalen künftig "auf seinen Marken- und Wesenskern konzentrieren". Dazu gehören demnach vor allem die Bereiche Information, Bildung, Beratung und Kultur.