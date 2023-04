Wirtschaft Simbabwe führt goldgedeckte Digitalwährung ein

Harare (dts Nachrichtenagentur) - Im Kampf gegen eine seit Jahren galoppierende Inflation will Simbabwe eine goldgedeckte Digitalwährung einführen. Die soll als gesetzliches Zahlungsmittel für Transaktionen im Land und zur Stabilisierung der lokalen Währung verwendet werden, meldete die lokale Zeitung "Sunday Mail" unter Berufung auf die Zentralbank.



So solle es möglich werden, auch kleinere Beträge Simbabwe-Dollar in eine goldunterlegte Währung umzutauschen. Denn letztes Jahr hatte die Notenbank schon echte Goldmünzen als Zahlungsmittel eingeführt, um die Inflation mit zuletzt dreistelligen Teuerungsraten unter Kontrolle zu bringen. Über den Erfolg der Maßnahme gehen die Ansichten auseinander, trotzdem will die Notenbank nun neben der geplanten Digitalwährung auch noch mehr "Mosi-oa-Tunya"-Taler in Umlauf bringen.