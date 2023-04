Wirtschaft Arbeitgeberpräsident verlangt neue Regeln für Arbeitskämpfe

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, sieht die Streikkultur in Deutschland durch die Gewerkschaften gefährdet. "Das ist unverhältnismäßig, hier ist etwas aus der Balance geraten", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe) mit Blick auf die jüngsten Tarifkonflikte.



Die Gewerkschaften starteten Arbeitskämpfe, die "das halbe Land in Geiselhaft nehmen". Ihm gefalle "die Massivität des Vorgehens nicht", insbesondere das gemeinsame Agieren mit Klimaaktivisten. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes waren die Gewerkschaften zusammen mit "Fridays for Future" auf die Straße gegangen, Kritiker warnen deshalb vor politischen Streiks in Deutschland.