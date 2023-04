Wirtschaft Monopolkommission für Zerschlagung der Bahn

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, plädiert in der aktuellen Lage für eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. "Nach Auffassung der Monopolkommission überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Jürgen Kühling, der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe).



"Ziel soll sein, die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur voneinander zu trennen." Am Ende werde man ein Unternehmen haben, welches nur daran interessiert sei, dass das Netz gut ausgelastet sei und gut funktioniere. "Dann gibt es keine Anreize mehr, Wettbewerber auf dem Netz zu behindern."