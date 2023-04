Wirtschaft Linke hält Tarifeinigung im öffentlichen Dienst für unzureichend

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch kritisiert die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst als unzureichend. "Bei Anerkenntnis der Tarifautonomie: Diese Tarifeinigung bedeutet trotz der Inflationsausgleichszahlung für viele Beschäftigte angesichts der Preisexplosion bei Lebensmitteln, steigender Mieten und hoher Energiepreise einen Reallohnverlust", sagte der Linken-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Das überschreite "Schmerzgrenzen". In vielen Kommunen wird der Abschluss dagegen deutlich anders bewertet. So sprach zum Beispiel Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Katrin Welge (SPD), die als Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt war, in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" vom "teuersten Tarifabschluss aller Zeiten".