BERLIN (dpa-AFX) - Das Ladensterben in Deutschland wird nach Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) auch in diesem Jahr weitergehen. Aufgrund der sinkenden Kaufkraft der Menschen und der gestiegenen Kosten dürften 2023 weitere 9000 Geschäfte für immer schließen, prognostizierte der Verband am Montag in Berlin. Abgesehen von Kleinstbetrieben bleiben damit bundesweit laut HDE noch 311 000 Geschäfte übrig. Zum Vergleich: 2015 waren es noch fast 373 000.

"Angesichts der Zahlen der letzten Jahre müssen in allen Innenstädten und bei der Politik alle Alarmglocken läuten. Denn ohne erfolgreichen Einzelhandel haben die Stadtzentren kaum Zukunftsperspektiven", warnte HDE-Präsident Alexander von Preen. Betroffen vom Ladensterben seien vor allem kleinere Fachhändler abseits des Lebensmittelhandels. Die zunehmenden Leerstände in vielen Innenstädten machten Standorte unattraktiver und gefährdeten weitere Unternehmen, warnte er.