Die Targobank macht mehr Gewinn

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gute Kreditgeschäfte haben den Gewinn der Targobank im vergangenen Jahr steigen lassen. Der Vorsteuergewinn sei 2022 um vier Prozent auf 531 Millionen Euro gestiegen, teilte die Tochter der französischen Bankengruppe Crédit Mutuel am Montag in Düsseldorf mit. Das Nettobankergebnis - also der Umsatz - legte um sieben Prozent auf 1,74 Milliarden Euro zu.

Das Finanzinstitut profitierte von einer gestiegenen Nachfrage nach Darlehen, das Volumen der Ratenkredite kletterte den Angaben zufolge um 9,3 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro. Steigende Zinsen bescheren den Banken seit einiger Zeit bessere Geschäfte als noch zu Zeiten der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Bankenchefin Isabelle Chevelard zeigte sich überzeugt, dass ihr Kreditinstitut den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen wird. Die Targobank hat rund 7000 Beschäftigte an 332 Standorten in Deutschland, die Verwaltungssitze der verschiedenen Bereiche sind in Düsseldorf, Frankfurt/Main und Mainz. In Duisburg ist ein Kundencenter mit rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Autokredite spielen für die Targobank eine große Rolle./wdw/DP/zb