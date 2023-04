Außenminister der EU-Staaten beraten über Unterstützung für Ukraine

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Luxemburg über die anhaltenden Bemühungen der EU, der Ukraine einen Sieg über die russischen Angreifer zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die militärische Unterstützung und weitere Sanktionen gegen Russland. Zudem soll es unter anderem um einen EU-Aktionsplan zu den geopolitischen Folgen des russischen Angriffskriegs und die Entwicklungen im Sudan gehen. Das Land im Nordosten Afrikas wird seit mittlerweile mehr als einer Woche von einem gewaltsam ausgetragenen politischen Machtkampf erschüttert. Wegen der angelaufenen Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Land sieht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) von einer Teilnahme an dem Treffen in Luxemburg ab.

Ohne weitere Diskussionen ist dort darüber hinaus geplant, weitere Sanktionen wegen der Menschenrechtsverletzungen im Iran und der Lage in Syrien zu beschließen.