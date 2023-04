Silver Lake will Software AG für 30 Euro je Aktie kaufen

(Wiederholung des Roundups vom Wochenende mit berichtigter Jahreszahl im dritten Satz des zweiten Absatzes, es muss 2022 rpt. 2022 heißen. Im vierten Satz des zweiten Absatzes wurde das fehlende Wort "Prozent" ergänzt.)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Das Technologie-Investmentunternehmen Silver Lake will die Darmstädter Software AG übernehmen. Geboten werden den Aktionären 30 Euro je Anteilschein, wie die Gesellschaft in der Nacht zum Samstag mitteilte. Silver Lake wäre das Unternehmen damit 2,2 Milliarden Euro wert. Der Schlusskurs des im SDax notierten Unternehmens hatte am Freitag bei 19,85 Euro gelegen.