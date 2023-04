Discovery Silver gibt erfolgreichen Abschluss eines öffentlichen Finanzierungsangebots in Höhe von 51,75 Millionen Dollar bekannt

Diese Pressemitteilung ist nur zur Verbreitung in Kanada bestimmt und nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Zeitungsdienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten vorgesehen.

19. April 2023, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (DSV-TSX, DSVSF-OTCQX) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silve ...) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes "vermarktetes" öffentliches Angebot von Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 51,75 Millionen C$ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Vermittlern unter der Leitung von Clarus Securities Inc. und Cormark Securities Inc. durchgeführt, zu dem auch BMO Nesbitt Burns Inc., Eight Capital und PI Financial Corp. (zusammen die "Vermittler") gehörten, und bestand aus dem Verkauf von 43.125.000 Aktien, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler zu einem Preis von 1,20 C$ pro Aktie.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der weiteren Entwicklung und Risikominderung des Projekts Cordero sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Tony Makuch, CEO, kommentierte: "Wir schätzen die Unterstützung unserer bestehenden institutionellen Aktionäre und begrüßen die neuen institutionellen Investoren, die sich an dieser Finanzierung beteiligt haben. Wir befinden uns nun in einer sehr starken finanziellen Position, um Cordero bis zu einer möglichen Bauentscheidung voranzutreiben, indem wir wichtige Meilensteine zur Risikominderung zusammen mit unserer laufenden Machbarkeitsstudie erreichen." Herr Makuch erwarb im Rahmen des Angebots auch 1.000.000 Aktien.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Anteile wurden gemäß dem Prospektnachtrag (der "Prospektnachtrag") des Unternehmens vom 14. April 2023 und einem Kurzprospekt (der "Basisprospekt") vom 23. März 2023, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht und außerhalb Kanadas im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten und verkauft wurde, zum Vertrieb zugelassen. Die Prospektergänzung, der Basis-Shelf-Prospekt und die darin enthaltenen Dokumente sind im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.