SenseAuto stattet fast 30 Serienmodelle aus, die auf der Auto Shanghai 2023 ausgestellt werden, und stellt sechs intelligente Kabinenprodukte vor

SHANGHAI, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Shanghai International Automobile Industry Exhibition („Auto Shanghai 2023") steht unter dem Motto „Embracing the New Era of the Automotive Industry" und konzentriert sich auf die innovativen Veränderungen in der Automobilindustrie, die durch die Technologie hervorgerufen werden. SenseAuto, die Intelligent Vehicle Platform von SenseTime, präsentierte sich zum dritten Mal auf der Messe mit der Drei-in-Eins-Produktsuite aus „Intelligent Cabin", „Intelligent Driving" und „Collaborative Cloud". Dabei zeigte SenseAuto seine Full-Stack-Lösung für intelligentes Fahren und sechs neue Fahrzeuginnenraum-Überwachungsprodukte, die entwickelt wurden, um das zukünftige Kabinenerlebnis mit fortschrittlichen Wahrnehmungsfunktionen zu schaffen. Darüber hinaus wurden auf der Messe fast 30 Modelle vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit SenseAuto hergestellt wurden, was seine branchenführende Position weiter unterstreicht.