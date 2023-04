Lidl senkt dauerhaft Preise für Käse

Bad Wimpfen (ots) - Hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an

Produkten des täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis - das ist stets

der Anspruch, den Lidl seinen Kunden bieten möchte. Daher gibt der

Lebensmitteleinzelhändler ab sofort einen weiteren Preisvorteil direkt an seine

Kunden weiter und senkt dauerhaft den Preis von zahlreichen Käseartikeln in

allen rund 3.200 Lidl-Filialen.



So kostet Gouda in Scheiben der Eigenmarke "Milbona" statt bisher 3,49 Euro ab

sofort nur noch 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48 Euro/kg). Auch Mozzarella, Edamer

und Butterkäse fallen im Preis.





Die Preissenkungen im Detail:- Edamer in Scheiben, 400g von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48Euro/kg)- Gouda in Scheiben, 400g von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48Euro/kg)- Tilsiter Scheiben, 400g von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48Euro/kg)- Butterkäse in Scheiben, 400g von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (Grundpreis neu 7,48Euro/kg)- Käse-Singles, 150g von 1,69 Euro auf 1,39 Euro (Grundpreis neu 9,27 Euro/kg)- Gouda gerieben, 250g von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76 Euro/kg)- Mozzarella gerieben, 250g von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76Euro/kg)- Emmentaler gerieben, 250g von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76Euro/kg)- Gratinkäse gerieben, 250g von 2,59 Euro auf 2,19 Euro (Grundpreis neu 8,76Euro/kg)- Weißkäse in Salzlake, 1,5kg von 8,49 Euro auf 7,99 Euro (Abtropfgewicht: 1 kg.Grundpreis neu 7,99 Euro/kg)Lidl sieht momentan eine Entspannung auf vereinzelten Rohstoffmärkten und gibtdiesen Effekt direkt an seine Kunden weiter. Seit Anfang dieses Jahres hat Lidlbereits die Preise von über 600 Artikeln aus unterschiedlichen Warengruppengesenkt.Über Lidl in DeutschlandDas Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Schwarz Gruppe mit Sitz inNeckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.000 Filialen in derzeit 31Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 93.000 Mitarbeiter in rund 3.200Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichenUmsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinanderkennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-OnlineshopNon-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorienund Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen,Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern undDialog führen. Lidl in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz inHöhe von 24,5 Mrd. Euro erzielt.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5492347OTS: Lidl