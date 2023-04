Durch eine positive Auflösung der aktuellen Schiebephase zwischen 1,6225 und den aktuellen Jahreshochs von 1,6446 AUD könnte ein Folgekaufsignal mit Zielen bei 1,6583 und darüber 1,6774 AUD entstehen und würde sich für ein finales Long-Investment anbieten. Bestehende Long-Positionen können dagegen jetzt enger abgesichert werden, denkbar wäre ein Niveau um 1,6200 AUD. Kommt es hingegen doch noch zu einem unerwarteten Topping-Muster, würde unterhalb von 1,6149 AUD eine längere Konsolidierung zunächst auf 1,6035 AUD und darunter sogar 1,5935 AUD drohen. Anzeichen für ein solches Szenario sind derzeit allerdings nicht zu erkennen.

Fazit

Oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 1,6446 AUD steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen letzten Kursanstieg des Paares EUR/AUD an 1,6774 AUD merklich an. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren aber noch im Bereich von 1,6583 AUD rechnen. Für diesen Anstieg könnte dann ein Long-Investment abgeschlossen werden, beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW0HRX. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt hierbei eine Renditechance von 75 Prozent, Ziele wurden für den Schein bei 3,60 und 4,77 Euro errechnet. Bis zur vollständigen Umsetzung der Handelsidee sind aber gut einige Wochen an Zeit einzuplanen, ein Stopp-Niveau angesetzt um 1,6195 AUD würde dagegen einen Stopp-Kurs von 1,24 Euro im Zertifikat erfordern.