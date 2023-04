Gama beginnt mit Phase 1 der Exploration auf seinem Muskox-Pegmatit-Lithium-Projekt in den Nordwest-Territorien

VANCOUVER, British Columbia, 24. April 2023 - Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (FSE: N79) (OTCQB: GMMAF) ("Gama" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gama-exploratio ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Archer Cathro Geological Consulting und Pioneer Exploration für sein Phase-1-Explorationsprogramm auf seinem Pegmatit-Lithium-Projekt Muskox in der Pegmatit-Provinz Yellowknife in den Northwest Territories ausgewählt hat.

Zusammenfassung

- Lidar- und Orthofotoerhebung für Mai geplant

- Prospektion, Kartierung und Kanalbeprobung für Juni geplant

- Bohrungen für Juli/August geplant

"Nachdem wir vor kurzem eine Finanzierung in Höhe von über 6 Millionen $ abgeschlossen haben, ist Gama mit seiner gesunden, schuldenfreien Kasse bereit, sein Phase-1-Explorationsprogramm 2023 auf seinem hochgradigen Lithiumprojekt Muskox, das nur 40 km von der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories entfernt liegt, zu beginnen", sagte Dr. Mick Carew, CEO von Gama.

"Dieses erste Programm wird sich auf die Bewertung der mehr als 30 zusätzlichen Pegmatite konzentrieren, die auf dem Projekt durch unsere jüngsten Ergebnisse der hochwertigen SPOT-Satellitenbildanalyse entdeckt wurden. Wir sind der Ansicht, dass das Projekt Muskox sehr vielversprechend ist und die detaillierte Vorarbeit während Phase 1 unser technisches Team in eine starke Position versetzen wird, um hochwertige Bohrziele abzugrenzen. Wir gehen davon aus, dass diese erste Phase bis Mitte Juli abgeschlossen sein wird, sodass wir kurz darauf mit einem effektiven Bohrprogramm beginnen können. Darüber hinaus verfügt Gama über die nötigen finanziellen Mittel, um seine Explorationspläne auf allen seinen Aktiva durchzuführen, einschließlich seines Nickelprojekts Tyee in Quebec, das das Unternehmen in diesem Sommer ebenfalls erheblich vorantreiben möchte", fügte er hinzu.