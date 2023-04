Sibanye-Stillwater veröffentlicht Jahresberichte, Bekanntmachung zur Hauptversammlung und Erklärung über keine Änderungen

Darüber hinaus werden die Aktionäre von Sibanye-Stillwater darauf hingewiesen, dass die Einberufung der Hauptversammlung (NOM) einschließlich des zusammengefassten Finanzberichts für die Aktionäre heute, am 24. April 2023, veröffentlicht wird. Die Abstimmungsmodalitäten für die Jahreshauptversammlung sind im Folgenden beschrieben.

Die externen Wirtschaftsprüfer von Sibanye-Stillwater, Ernst & Young Inc. haben die Konzern- und Unternehmensabschlüsse der Gruppe für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der auch Angaben zu den wichtigsten Prüfungsangelegenheiten enthält. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk liegt zusammen mit den Konzern- und Einzelabschlüssen der Gruppe für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr am Sitz der Gruppe zur Einsichtnahme aus. Die Informationen, die zuvor in dem geprüften verkürzten vorläufigen Konzernabschluss veröffentlicht wurden, der am 28. Februar 2023 veröffentlicht wurde, haben sich nicht geändert. Alle Dokumente, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ verfügbar.

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wird vollständig per elektronischer Kommunikation (virtuell) am Freitag, den 26. Mai 2023 um 09h00 (CAT) abgehalten. Die Hauptversammlung wird die in der NOM aufgeführten Geschäfte abwickeln; eine Kopie davon ist auf https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ zu finden.

Gemäß Abschnitt 59(1)(a) und (b) des Gesetzes und den JSE-Börsennotierungsanforderungen hat der Vorstand von Sibanye-Stillwater die folgenden Stichtage festgelegt, um zu ermitteln, welche Anteilinhaber berechtigt sind: