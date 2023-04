Goldaktien schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Großfamilien demolieren Hotel-Bar im Hyatt-Hotel in Düsseldorf. Insgesamt waren 50 Polizisten im Einsatz. Dabei wurde eine Frau festgenommen, die nicht an der Auseinandersetzung beteiligt war, die jedoch mit einem Haftbefehlt gesucht wurde. Alle fünf Verdächtige wurden wieder freigelassen.Kommentar: Wird die Frau jetzt wieder per Haftbefehl gesucht?Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 57.983 Euro/kg, Vortag 58.163 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 24,83 $/oz, Vortag 25,00 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.102 $/oz, Vortag 1.088 $/oz). Palladium zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 1.508 $/oz, Vortag 1.510 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,74 $/barrel, Vortag 80,93 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,1 % auf 469,80 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,4 % auf 433,31 $. Bei den Standardwerten fällt Kinross 1,8 %. B2 Gold kann sich 0,7 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 6,7 %, Intern. Tower Hill 6,6 % und Gold Resource 4,4 % nach. Bei den Silberwerten fallen Gatos 5,5 %, Aurelia 5,3 % und Guanajuato 5,0 %. Hochschild ziehen 8,1 %, Silver Bull 4,8 % und Impact 4,6 % an.