Der Pfad der Kursentwicklung war in den letzten 11 Jahren kontinuierlich nach oben gerichtet. Nach dem Triple-Top zur Jahreswende 2021/2022 setzte aber eine empfindliche Korrektur ein. Von Anfang Januar 2022 bis Anfang März 2022 sank der Kurs um 28 Prozent und bildete ab 9. März 2022 eine Seitwärtsrange aus. Diese wird von der Unterstützung bei 94,16 Euro und vom Widerstand am Level von 113,80 Euro eingefasst. Vom 10. Februar 2023 bis 16. März wurde der Support bei 94,16 Euro zum vierten Mal getestet und wurde wiederholt nicht nachhaltig unterschritten. Bis dato konnte sich die jüngste Kursentwicklung wieder knapp 18 Prozent vom Supportlevel nach oben hin abheben. Das Momentum könnte noch bis zum Widerstand bei 113,80 Euro anhalten, was einem ungehebelten Zugewinn von rund 6 Prozent entspricht. Der vorgestellte Open End Turbo Long hebelt den möglichen Zugewinn auf rund 42 Prozent. Die mittelfristige Chance auf steigende Kurse wirkt größer als ein Rückfall auf das Supportlevels bei 98,10 Euro.

