Starts ohne Passagiere sind aber möglich. Nach Angaben eines Flughafensprechers haben einige Fluggesellschaften Starts angemeldet , um ohne Passagiere den BER wieder zu verlassen. Die Airlines nehmen solche Leerflüge in Kauf, um die jeweiligen Flugzeuge wieder an für sie passenderen Standort für die nächsten Flüge zu haben./nif/DP/zb

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt den Flughafen seit den frühen Morgenstunden. Zum Ausstand aufgerufen sind Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle. Der Flughafen hatte daher für Montag sämtliche Starts von Passagierflügen abgesagt - schließlich können die Fluggäste nicht kontrolliert und dann in den Sicherheitsbereich gelassen werden.

BERLIN (dpa-AFX) - Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) sind infolge des ganztägigen Warnstreiks für Montag auch rund 70 von 240 geplanten Ankünften gestrichen worden. Das ging am Montagmorgen aus Daten auf der Webseite des Flughafens hervor. Ein BER-Sprecher sagte, dass sich diese Zahl absehbar nicht mehr groß verändern werde.

Am BER 70 Ankünfte wegen Warnstreik gestrichen - viele Leerflüge

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer