Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,2 Mrd. Euro und betreut mit 3.033 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 236 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw. [www.volksbank.at/nachhaltigkeit] (http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

"Unser Hauptziel ist die langfristige, wirtschaftliche, CO2-freie Energieversorgung von Immobilien aus Standort-Ressourcen. Nur darüber zu reden ist uns zu wenig. Daher freuen wir uns, in der Volksbank eine Partnerin gefunden zu haben, die sich für die Energiewende einsetzt", ergänzt Herbert Hetzel, CEO von Beyond Carbon Energy.

"Für die Bewältigung der größten Herausforderungen unserer Zeit sind Partnerschaften ein wichtiger Hebel. Die Klimawende in eine nachhaltige Zukunft schaffen wir nur gemeinsam. An der Partnerschaft mit BCE schätzen wir besonders, dass die realisierten Projekte langfristig nahezu energieautark sind und damit auch die zukünftigen Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer finanziell entlasten", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.

Die VOLKSBANK WIEN AG finanziert die Errichtung einer Energieversorgungsanlage aus erneuerbaren Energiequellen am Standort Muthgasse. Für die nachhaltige Energiegewinnung werden alle am Standort verfügbaren Ressourcen (Umweltenergie aus dem Erdreich, Sonnenenergie) genutzt. Kernelement ist ein saisonaler Erdspeicher, der im Sommer die Abwärme der Gebäude aufnimmt (Kühlung) und im Winter Wärmeenergie liefert. Ergänzt wird das System durch Photovoltaik-Anlagen, welche die Wärmepumpen mit lokal erzeugtem Strom versorgen.

Für die BCE Beyond Carbon Energy Holding GmbH (BCE) ist der Umstieg auf eine erneuerbare Energieversorgung essenziell. Das Unternehmen entwickelt und betreibt CO2-freie Energieversorgungssysteme für Immobilien, um Mieter und Eigentümer nachhaltig mit Wärme, Warmwasser und Kälte zu versorgen. Für die Energiegewinnung nutzt BCE erneuerbare Energiequellen wie Geothermie, Photovoltaik, Solarthermie und thermische Grundwassernutzung.

Wien (APA-ots) - Im Rahmen des Austrian Green Investment Pioneers Programm setzt die Volksbank den nächsten Schritt und startet eine Kooperation mit Beyond Carbon Energy.

Die VOLKSBANK WIEN AG forciert nachhaltige Finanzierungen und kooperiert mit Beyond Carbon Energy bei der Errichtung einer CO2-freien Energieversorgungsanlage.

