BioNxt sichert sich Vertrag zur Entwicklung und Herstellung von ODF-Produktmaterial für internationales Pharmaunternehmen

VANCOUVER, BRTISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 24. April 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Entwicklungs- und Herstellungsvertrag (der „Vertrag“) mit einem internationalen Pharmaunternehmen (der „Kunde“) unterzeichnet und bereits eine entsprechende Zahlung erhalten hat. Der Vertrag konzentriert sich auf die Entwicklung eines oral löslichen („ODF“) Pharmaprodukts, das auf der von BioNxt entwickelten Plattformtechnologie basiert. Der Vertrag umfasst die Bedingungen der Produktentwicklung, der Auftragsherstellung von technischen Mustern und der Produktstabilitätsprüfung.

„Am 17. April 2023 hat BioNxt den Ankauf von modernsten Beschichtungs- und Schneidemaschinen für den Ausbau der kommerziellen Fertigungskapazitäten in seiner Betriebsanlage in Deutschland bekannt gegeben“, erläutert Hugh Rogers, der CEO von BioNxt. „Mit dem Ausbau der Kapazitäten für die kommerzielle Herstellung sollen die unternehmensinternen Arzneimittelentwicklungsprogramme ergänzt und zusätzliche hochwertige Dienstleistungen für Drittkunden, die sich auf die Vermarktung vorbereiten, angeboten werden. Der heute unterzeichnete Vertrag ist die zweite Vereinbarung dieser Art in den vergangenen zwölf Monaten. Wir betrachten diese Art der Auftragstätigkeit generell als bedeutende Geschäftschance mit hohem Wachstumspotenzial.“

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von BioNxt, Vektor Pharma TF GmbH, ist ein deutscher lizenzierter Entwickler und Hersteller von Narkotika mit Sitz im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg (Deutschland). Seit mehr als einem Jahrzehnt sind das Unternehmen und sein Team führend in der Entwicklung, Erprobung und Herstellung innovativer, nicht-invasiver Arzneimittelverabreichungssysteme, und hier vor allem im Bereich der transdermalen Pflaster und sublingualen Dünnfilme für die Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen zur Behandlung von Schmerzen und neurologischen Erkrankungen. Laut dem Marktforschungsinstitut Precedence Research wurde der weltweite Markt für pharmazeutische Arzneimittelverabreichungen im Jahr 2022 mit 1.525 Milliarden US-Dollar bewertet und dürfte bis zum Jahr 2030 auf über 2.047 Milliarden US-Dollar anwachsen.