Klima-Kennzahlen für die Immobilienbranche Quantum beteiligt sich zu 50 % an Immobiliensparte von right°

Die Quantum Immobilien AG beteiligt sich zu 50 % an der Immobiliensparte des

Climate Tech Unternehmens right°. Mit diesem Schritt vertiefen die beiden

Unternehmen ihre Partnerschaft, um die deutsche Immobilienbranche mit

wissenschaftsbasierten und zugleich kommunikationsstarken Klima-Kennzahlen

auszustatten. Diese erlauben es Branchenakteuren, die Klimawirkung ihrer

Immobilien-Assets, -Fonds oder -Portfolios zu messen und leicht verständlich zu

kommunizieren.