Resilienz statt Rezession - was die Produktion stärker macht (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Industrie ist der Taktgeber für die gesamtwirtschaftlicheEntwicklung in Deutschland. Für das Bundeswirtschaftsministerium ist derproduzierende Sektor das Fundament für Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze.Allein das verarbeitende Gewerbe erbringt ein Fünftel der gesamtwirtschaftlichenBruttowertschöpfung. Im Jahr 2020 entsprach das einem Volumen von rund 612Milliarden Euro. Eine neue Studie von BearingPoint und dem Handelsblatt ResearchInstitute (HRI) zeigt, wie produzierende Unternehmen in turbulenten Zeiten ihreResilienz stärken können.Das produzierende Gewerbe in Deutschland hatte in den vergangenen Jahren starkzu kämpfen - und die Krisen habenzuletzt noch weiter zugenommen: Pandemie,Konjunkturschwäche, Klimakrise, Fachkräftemangel, steigende Energiekosten,unsichere Energieversorgung, gestörte Lieferketten sowie vermehrte Cyberangriffeund geopolitische Entwicklungen. Die Industrie muss ihre CO2-Emissionenreduzieren, um den gesetzlichen Anforderungen und den Erwartungen von Kunden,Investoren und Mitarbeitenden gerecht zu werden - und darüber hinaus auf jüngsteEntwicklungen reagieren, die sich ihrer direkten Einflussnahme entziehen undviele Ressourcen wie Zeit und Geld binden. Unternehmen müssen folglichkrisenresistenter werden, um schnellstmöglich zur Vorkrisensituationzurückkehren zu können.Instabile Lieferketten, steigende Energiekosten und globale KrisenEine große Herausforderung für die Stabilität der produzierenden Gewerbe stellenEinschränkungen und Ausfälle von Transportwegen dar. Gerade in den letzten dreiJahren kam es immer wieder zu Versorgungsengpässen von Rohstoffen und Bauteilen.Beispiele hierfür sind sinkende Pegelstände in deutschen Flüssen (eingeschränkteBinnenschifffahrt), die Havarie im Suezkanal oder der Arbeitskräftemangel imLKW-Betrieb (Ausscheiden der Generation "Babyboomer"). Eine weitere Krise: derrussische Angriffskrieg in der Ukraine, der steigende Energie- und Gaspreise mitsich brachte. Hinzukommt die steigende Rohstoffabhängigkeit aus dem Ausland, wiedie Diskussion um Seltene Erden aus China für die Produktion vonInnovationstechnologien (Elektromobilität, regenerative Energien) beispielhaftzeigt.Was das für die Produktion und After-Sales-Service bedeutetWenn sich die Situation zuletzt auch etwas entspannt hat, gaben im Februar 2023bei einer Befragung des ifo Instituts rund 45 Prozent der Industriebetriebe an,dass ihre Produktion durch Engpässe bei Rohstoffen und Vormaterialieneingeschränkt sei. Das führe zu längeren Wartezeiten bei der Bestellung vonProdukten und zu Verzögerungen in der Produktion. Um dem zu begegnen, müssen die