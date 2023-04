Mensch und Maschine: Spektakulärer Cashflow-Anstieg

Die Mensch und Maschine Software SE habe nach Darstellung von SMC-Research auch für Q1 2023 neue Rekordwerte präsentiert und erstmals auf Quartalsbasis die Umsatzgrenze von 100 Mio. Euro überschritten. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht für die Aktie ein hohes Kurspotenzial von rund 25 Prozent, erhöht das Kursziel und bleibt bei seinem Urteil.

Wie schon im Vorjahr und 2020, sei Mensch und Maschine laut SMC-Research auch dieses Jahr mit einem neuen Rekordquartal ins Jahr gestartet. Dank der hohen Dynamik in beiden Segmenten sei der Umsatz um 21 Prozent gewachsen und habe mit 103,1 Mio. Euro zum ersten Mal auf Quartalsbasis die Grenze von 100 Mio. Euro überschritten. Da das Wachstum im besonders starken Ausmaß von dem margenschwachen Geschäft mit der Verlängerung von Autodesk-Lizenzen angefacht worden sei, was sich in einer um 3,3 Prozentpunkte niedrigeren Rohmarge niedergeschlagen habe, habe der Gewinnanstieg nicht ganz mit den Erlösen mithalten können. Mit einem Plus von rund 18 Prozent beim EBIT (auf 15,8 Mio. Euro) und Nettoergebnis (auf 9,7 Mio. Euro) sei aber dennoch eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt worden. Besonders spektakulär sei diesmal die Entwicklung des operativen Cashflows ausgefallen, der sich auf 24,6 Mio. Euro mehr als verdoppelt und damit auf fast ein Viertel der Quartalserlöse belaufen habe.