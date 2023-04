Die TARGOBANK erzielte 2022 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 531 Millionen Euro, was einen Zuwachs von 4 Prozent darstellt (Vorjahr: 513 Millionen Euro). Das Ergebnis markiert zudem das bisher höchste der TARGOBANK nach IFRS. Das Nettobankergebnis stieg sogar um 7 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro (2021: 1,63 Milliarden Euro). Gleichzeitig erhöhte sich die Bilanzsumme um 13 Prozent auf 35 Milliarden Euro (2021: 31 Milliarden Euro). Neben Zuwächsen im operativen Geschäft trugen zum verbesserten Ergebnis die Integration der Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) Deutschland als TARGOBANK Corporate & Institutional Banking (kurz TARGOBANK CIB) mit Angeboten für Unternehmen des gehobenen Mittelstands, die strategische Entwicklung des Angebots sowie ein deutlich gesunkenes Aufwands-Ertrags-Verhältnis bei.



"In einem weltpolitisch und wirtschaftlich sehr herausfordernden Jahr markiert dieses Ergebnis einen großen Gemeinschaftserfolg unserer Bank", sagt Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK. "Die guten Zahlen zeigen auch, dass wir mit der Strategie, unser Geschäftsmodell breiter aufzustellen, den richtigen Weg eingeschlagen haben. Den eingeleiteten Wachstumskurs setzen wir nun konsequent fort", erklärt Isabelle Chevelard.



Im Privatkundengeschäft stieg das Volumen bei den Ratenkrediten um 9,3 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro. Dabei konnte die Bank über alle Vertriebswege - Filialen, Online-Kanal, Mobile Kundenberatung - ihre Kreditneuproduktion erheblich steigern. Trotz Lieferengpässen bei Neuwagen gelang es der TARGOBANK Autobank, das Finanzierungsvolumen im siebten Jahr in Folge auszubauen: 2022 wuchs es auf 938 Millionen Euro an - eine Zunahme um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr (716 Millionen Euro). Auch in der Händlerfinanzierung wuchs das Kreditvolumen deutlich, um 13,7 Prozent auf 764 Millionen Euro (Vorjahr: 672 Millionen Euro). Dem Geschäftskunden-Bereich gelang es, den Kundenstamm um 30 Prozent auszubauen. Die Zahl der Business-Konten verzeichnete einen Zuwachs von 25 Prozent.



Im Anlagebereich blieb die Anzahl der Depots trotz sehr bewegter Marktentwicklung an den internationalen Börsen 2022 stabil. Beim Plus-Depot, dem Premium-Produkt der TARGOBANK, gelang es, einen Zuwachs von 1,7 Prozent zu erzielen. Nachhaltige Anlageprodukte, sogenannte ESG-Fonds (Environmental, Social und Governance), verzeichneten 2022 einen Zuwachs von 10 Prozent.

Breitere Basis bei Firmenkunden



Die Factoringsparte der TARGOBANK verzeichnete 2022 ein Factoring-Forderungsvolumen von 5,6 Milliarden Euro und ein Umsatz-Plus von 16,6 Prozent. Nachdem bereits Factoring-Lösungen in Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und in den USA etabliert wurden, hat die TARGOBANK die Länderabdeckung 2022 auf Polen und Frankreich ausgeweitet. Im Bereich Equipment Finance gelang es im Berichtsjahr, das Portfolio und Anlagevermögen um 10,5 Prozent auf 1,60 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,45 Milliarden Euro) zu steigern. Die TARGOBANK hat ihr Firmenkundengeschäft 2022 zudem auf ein noch breiteres Fundament gestellt: Im Oktober 2022 wurde die BECM Deutschland als neuer Geschäftsbereich TARGOBANK CIB in die TARGOBANK AG integriert. TARGOBANK CIB ist spezialisiert auf die Finanzierung von Unternehmen, insbesondere aus dem gehobenen Mittelstand.



Digitalisierung senkt den Aufwand



Einen weiteren wesentlichen Faktor für das gute Ergebnis sieht die TARGOBANK in dem auf 50,9 Prozent gesunkenen Aufwands-Ertrags-Verhältnis (Vorjahr: 54,2 Prozent). Dass viele Abläufe automatisiert und damit kostengünstig ausgeführt werden können, ist ein Resultat der weit fortgeschrittenen Digitalisierung. Gleichzeitig schafft die Bank damit noch mehr Kapazitäten, um sich auf die Erbringung von mehrwertigen Beratungsleistungen zu konzentrieren. Um weitere Innovationen noch schneller und reibungsloser zu implementieren, hat die Bank 2022 eine "Digital Factory" eingerichtet. Deren Ziel ist die einheitliche Umsetzung einer unternehmensweiten Digitalisierungsstrategie.

Fortschritte bei positivem sozialen und ökologischen Wandel

Anspruch der TARGOBANK ist es auch, Zeichen für einen positiven sozialen und ökologischen Wandel zu setzen. Das Ergebnis 2022 trägt bei zur sogenannten Gesellschaftlichen Dividende der Crédit Mutuel Alliance Fédérale: 15 Prozent des Konzernergebnisses 2022, ein Betrag von 525 Millionen Euro, fließen anteilig in einen Fonds zur sozialökologischen Transformation der Wirtschaft (50 Prozent), in die Anpassung von Bank- und Versicherungsdienstleistungen zur Inklusion gesundheitlich beeinträchtigter und sozial benachteiligter Menschen (35 Prozent) sowie in das Sponsoring wichtiger lokaler und überregionaler Initiativen, insbesondere über die Stiftung der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Wesentliche Fortschritte erzielte die TARGOBANK bei der Umsetzung ihrer CSR-Leitlinien. So gibt es nun etwa einen Leitfaden für nachhaltigen Einkauf. Für Debit- und Kreditkarten, die neu an Kund*innen ausgegeben werden, nutzt die TARGOBANK Rohlinge aus recyceltem Kunststoff. Bei der CO2-Bilanz gelang es der TARGOBANK, ihre eigenen Ziele zu übertreffen. Bereits 2021 sank der CO2-Ausstoß gegenüber dem Jahr 2019 um 39 Prozent. Der ursprüngliche Plan sah vor, bis 2023 eine Reduktion von 30 Prozent zu erreichen. Auch bei der Senkung des Energieverbrauchs liegt die Realität vor dem Plan: Das für 2023 angestrebte Ziel von 10 Prozent ist bereits 2021 mit 12 Prozent übertroffen worden. Dazu haben die Versorgung mit 100 Prozent Ökostrom, die Förderung klimafreundlicher Mobilität sowie flexible Arbeitsmodelle mit einem höheren Homeoffice-Anteil beigetragen.



Auch von Mitarbeitenden der TARGOBANK gehen zahlreiche Initiativen für soziale und ökologische Projekte aus. Im Berichtsjahr engagierten sich etwa besonders viele für die unter dem russischen Angriffskrieg leidende Ukraine. Unterstützt wurde das Engagement durch Spenden der Bank. Im Zuge der durch die Krise steigenden Lebenshaltungskosten zahlt die TARGOBANK zudem allen Mitarbeitenden den vollen durch die Bundesregierung ermöglichten steuerfreien Inflationsausgleich. Diese Sonderzahlung ergänzte die zahlreichen Benefits, die die Bank ihren Mitarbeitenden bietet, wie z.B. das betriebliches Gesundheitsmanagement "Ça va - Wie geht's?". Unter anderem hierfür wurde die TARGOBANK 2022 zum 16. Mal in Folge als "Top Employer" ausgezeichnet.

***



Über TARGOBANK



Die TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.



Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK 332 Standorte in über 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.



Weiterführende Informationen: http://www.targobank.de



Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale



Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.500 Filialen, die über 30 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.



Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2022 auf 56,7 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,2 Prozent.



Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint die Crédit Mutuel Verbände Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) und Nord Europe (Lille). Zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehören auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique und Homiris.



Weiterführende Informationen: http://www.creditmutuelalliancefederale.fr

