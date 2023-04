Der Nasdaq zeigt bereits Schwäche gegenüber dem US-Leitindex S&P 500 - kein Wunder bei den schon astrononomischen Bewertungen der Tech-Firmen (Exzesse vor allem bei Aktien wie Nvidia). Nun müssen in dieser Woche die Big-Tech-Firmen mit ihrer riesigen Marktkapitalisierung auch liefern, sonst droht Unheil. Denn die starke Performance der Big-Tech-Aktien haben die Schwäche nicht nur im Nasdaq kaschiert, sondern auch in anderen Indizes. In dieser Woche nun die Zahlen von Microsoft und Alphabet (Dienstag), Meta (Mittwoch) und Amazon (Donnerstag) - Apple kommt dann erst in der nächsten Woche. Aber dennoch wird in dieser Woche nun fast die Hälfte der Marktkapitalisierung im S&P 500 ihre Zahlen vorlegen - wir stehen also vor einer Woche der Wahrheit mit wahrscheinlich großen Bewegungen bei den US-Indizes!

1. Berichtssaison vor Woche der Wahrheit

2. S&P 500: Wo bleibt die prognostizierte Rezession?

