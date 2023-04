Karrierechancen im Gesundheitsbereich - Warum man bei der Jobsuche auf professionelle Unterstützung setzen sollte (FOTO)

Berlin (ots) - Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT -

MEDICAL RECRUITING. Gemeinsam unterstützt das Team der Personalberatung

Kliniken, medizinische Versorgungszentren und Rehaeinrichtungen bei der

Besetzung ihrer offenen Stellen mit dem passenden Personal aus dem In- und

Ausland. Hier erfahren Sie, warum professionelle Unterstützung bei der Jobsuche

immer wichtiger wird und wie Bewerber davon profitieren.



Händeringend suchen medizinische Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheime und

Krankenhäuser derzeit nach kompetentem Personal. Dabei arbeiten schon jetzt

mehrere Millionen Menschen im Gesundheitsbereich: Etwa jeder achte Arbeitnehmer

in Deutschland verdient sein tägliches Brot Statistiken zufolge in der

Gesundheitsbranche. Angesichts des demografischen Wandels wird sich daran auch

in Zukunft nichts ändern. "Jedoch unterscheiden sich die Tätigkeitsbereiche im

Gesundheitswesen mitunter sehr", weiß Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND

YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. "Wer seine Karrierechancen im

Gesundheitsbereich verbessern möchte, setzt daher am besten von Anfang an auf

professionelle Unterstützung." Warum das so ist und welche Vorteile Bewerber

daraus ziehen können, erfahren Sie im Folgenden.