Heidrick & Struggles fügt Executive Search Berater in Europa hinzu

ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und

On-Demand-Talentlösungen, erweitert sein Executive Search-Geschäft in Europa im

März 2023 um einen Berater.



ll%26a%3DKim%2BPomoell&a=Kim+Pomoell) trat Heidrick & Struggles als Partner in

der Niederlassung von Helsinki bei. Als Mitglied der Bereiche Verbrauchermärkte

und Eigenkapital verfügt er über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Talent-

und Führungsdienstleistungen in verschiedenen Branchen. Kim ist spezialisiert

auf die Rekrutierung und Entwicklung von Geschäftsführern, Führungsteams und

Vorständen für börsennotierte und in Familienbesitz befindliche Unternehmen in

den Bereichen Verbrauchermärkte, Industrie, Technologie und professionelle

Dienstleistungen sowie für wachstumsorientierte Privatkapitalunternehmen in

Finnland und der nordischen Region. Zuvor war er Geschäftsführer eines

finnischen Unternehmens für Verbrauchermärkte und zweier Boutique-Suchfirmen,

von denen er eine gegründet hat.