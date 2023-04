Positiv wurden am Freitag die US-Einkaufsmanagerindizes aufgenommen, die mit einem überraschenden Anstieg aufhorchen ließen und mit über 50 Punkten wieder in den expansiven Bereich zurückkehrten. Dies schließt zwar eine Rezession nicht aus, spricht aber weniger für eine länger anhaltende, schwere Rezession. Dies ist inmitten hoher Zinsen eine gute Nachricht, auch wenn ein warmer Tag noch keinen Sommer macht.

Der Wochenschluss am Freitag nahe der Wochen- und auch Jahreshochs sollte eigentlich ein positives Signal für die laufende Woche sein, in der die Berichtssaison in ihren Höhepunkt erreicht. Allerdings könnte die Unentschlossenheit auch für die berühmte Ruhe vor dem Sturm sprechen.

Der Anleihemarkt setzt weiter darauf, dass die Inflation bald zusammenbricht und die Fed den Leitzins noch einmal auf 5,1 Prozent anhebt, um dann bis Dezember die Zinsen zwei Mal bereits wieder zu senken. Diese Meinung ist allerdings höchst umstritten, da die Fed Zinssenkungen bisher kategorisch ausgeschlossen hat. Auf der Aktienseite scheint auch deshalb alles in bester Ordnung zu sein, wie die niedrigen Werte des VIX und V-DAX, die so genannten Angstbarometer zeigen. Der MOVE, das Analogon für den Markt für Staatsanleihen, zeigt jedoch das Gegenteil an. Wer allerdings die Situation richtig einschätzt, lässt sich nicht abschließend sagen. Im Laufe der Zeit tendieren alle Finanzanlagen dazu, im Tandem zu handeln, so dass die Diskrepanz zwischen Anleihe- und Aktienmärkten Fragen aufwirft und eine Angleichung irgendwann förmlich erzwingt.

