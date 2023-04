COUNTDOWN ZUM 26. WELTENERGIEKONGRESS BEGINNT MIT DER FREIGABE DER UMFRAGE DES WELTENERGIERATES UNTER DEN GLOBAL ENERGY LEADERS

Umfrage des Rates zeigt sich verstärkendes Alarmsignal in Bezug auf die Geschwindigkeit und den Verlauf des Energiewandels

Unter dem Motto „Energie für Menschen und den Planeten neu gestalten" wird der Kongress eine wichtige Gelegenheit bieten, Lösungen zu finden, die das heutige System in Ordnug bringen könnten.

Ankündigung mit Bekanntgabe der ersten Redner und Registrierung eröffnet

LONDON und ROTTERDAM, Niederlande, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Der Countdown zum 26. Weltenergiekongress, der vom 22. bis 25. April 2024 in Rotterdam statt findet, hat heute begonnen, da der Weltenergierat mit der Registrierung beginnt und die Ergebnisse seiner neuesten Pulse-Umfrage veröffentlicht.

Die Umfrage, die die Ansichten von über 700 führenden Vertretern der globalen Energiegemeinschaft widerspiegelt, zeigt dass zwei Drittel der Befragten über das Tempo der Energiewende besorgt sind, fast doppelt so viele wie in der Studie des Rates vom April 2022. Besonders besorgniserregend sind die unzureichenden Bottom-up-Maßnahmen: 35 % der Befragten gaben an, dass Einzelpersonen und Gemeinden in die Lage versetzt werden sollten, die Umstellungen anzuführen. 43 % der Befragten sehen die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erschwinglichkeit und dem Zugang zu moderner Energie als die wichtigsten Aspekte bei der Gewährleistung eines fairen Systems.