Software AG: Der Grund für die 50 Prozent-Mega-Hausse

Das Übernahmeangebot von Silver Lake liegt somit rund 50 Prozent über dem letzten Schlusskurs. "Damit ist das Übernahmeangebot lukrativ", so ein Marktteilnehmer. Vorstand und Aufsichtsrat der Darmstädter wollen den Angaben zufolge den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots empfehlen. Die Mindestannahmeschwelle der Offerte liegt bei 50 Prozent plus einer Software-Aktie.

Silver Lake bietet den Aktionären 30 Euro je Anteilschein, teilte der Finanzinvestor in der Nacht zum Samstag mit. Das entspricht einer Bewertung von 2,2 Milliarden Euro. Das SDAX-Unternehmen schloss den Freitagshandel bei 19,97 Euro.

Der größte Aktionär der Darmstädter, die Software-AG-Stiftung, unterstütze das Angebot uneingeschränkt und wolle ihre Aktien laut der Mitteilung andienen. Somit würden 25,1 Prozent der Aktien an Silver Lake übergehen. Die Stiftung will demnach mit fünf Prozent an der Software AG beteiligt bleiben. Silver Lake hält über Wandelanleihen bereits neun Prozent.

Software AG-Titel legen zur Börseneröffnung über 50 Prozent zu und notieren nahe dem Angebot bei 29,96 Euro.

Das Analysehaus Warburg Research hat den Titel in der Folge von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Hannes Müller begründet dies mit der Höhe des Übernahmeangebots von Silverlake, das mit 30 Euro klar über seinem Kursziel von 23 Euro liege.

In einer weiteren Mitteilung bekräftigt die Software AG "für alle Kenngrößen die Prognosen für das Gesamtjahr 2023". Den vollständigen Earningsbericht wird die Software AG am 27. April veröffentlichen.

Die Software Aktie wird aktuell mit einem Plus von +50,18 % und einem Kurs von 29,78EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion