Amos Food Group präsentiert neueste Süßwareninnovationen auf der ISM Köln 2023

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Amos Food Group

(http://www.amossweets.com/) , ein führendes Unternehmen in der globalen Snack-

und Süßwarenindustrie, freut sich, seine Teilnahme an der ISM Köln 2023, der

weltweit größten Messe für Süßwaren und Snacks, bekannt zu geben. Die

Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit für Amos, seine neuesten

Süßwareninnovationen zu präsentieren, und zwar im Rahmen der kreativen

Süßwarenmarke Amos und der nahrhaften Süßwarenmarke Biobor.



"Wir freuen uns sehr, an der ISM Köln 2023 teilzunehmen und unsere Leidenschaft

für Snacks und Süßwaren mit dem globalen Publikum zu teilen", so Amos Ma,

Präsident der Amos Food Group. "Diese Veranstaltung ist eine großartige

Gelegenheit für uns, unsere Produkte zu präsentieren, neue Kunden kennenzulernen

und unsere Beziehungen zu bestehenden Kunden zu stärken."