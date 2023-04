BESE-MEDIA nimmt neue Dimensionen an Agentur wächst stetig weiter und sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Gummersbach (ots) - BESE-MEDIA, eine Agentur, die sich auf die Auftragsgewinnung

für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe spezialisiert hat, sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter: Wie das Unternehmen mitteilte, sind

vor allem Kundenbetreuer, Online-Marketing-Manager und Vertriebsmitarbeiter

gefragt. Die Stellen sind ab sofort verfügbar.



Gründer und Geschäftsführer Erich Bese: "Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe sind

täglich überall gefragt. Doch wer regelmäßig Aufträge bekommen möchte, muss

online sichtbar sein. Wir von BESE-MEDIA haben es uns zur Aufgabe gemacht,

Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe bei der Auftragsgewinnung in ihrer Region zu

unterstützen. Mit unserer Hilfe kommen unsere Kunden bei Google wieder ganz nach

vorn. Das Interesse an unseren Leistungen hat in den letzten Monaten in rasantem

Tempo zugenommen, sodass wir zahlreiche neue Partnerbetriebe im gesamten

DACH-Raum hinzugewinnen konnten. Um der hohen Nachfrage auch in Zukunft gerecht

werden zu können, benötigen wir nun zeitnah Verstärkung: Gesucht werden

motivierte Mitarbeiter, die gemeinsam mit unserer Agentur wachsen möchten. Um

mehr Platz für Wachstum und Mitarbeiter zu schaffen, haben wir uns außerdem für

einen Umzug entschieden."