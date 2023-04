Clayton, Dubilier & Rice erweitert europäische ESG-Kompetenzen

London und New York (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Rice gab heute

bekannt, dass es seine ESG-Kompetenzen durch die Einstellung von Hannah-Polly

Williams als Director und Head of ESG in Europa erweitert hat. Hannah-Polly

Williams wird eng mit den europäischen Investmentteams von CD&R sowie dem US-

und Global-ESG-Team zusammenarbeiten, um Initiativen zu beschleunigen, die

Mehrwert für die Portfoliounternehmen des Unternehmens im Vereinigten Königreich

und in Europa schaffen.



Sie bringt bedeutende Erfahrungen in den Bereichen ESG, Unternehmensführung und

Investorenengagement in die neue Rolle ein. Zuletzt war Williams als Senior

Director bei FTI Consulting tätig, wo sie bei Unternehmensstrategie-Projekten

beriet und Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und

Industrie bei der Entwicklung und Implementierung von Nachhaltigkeitsprogrammen

und der Verbesserung der betrieblichen Leistung unterstützte. Vor ihrer Zeit bei

FTI, war Hannah-Polly Williams in New York als Global Director of Board Strategy

and Engagement beim International Rescue Committee (IRC), einer globalen

Nichtregierungsorganisation für humanitäre Hilfe, Unterstützung und Entwicklung

tätig, wo sie das effektive Vorstandsengagement des IRC leitete und maßgeblich

an der Gründung seines globalen Board DEI Action Plan beteiligt war.

Hannah-Polly Williams begann ihre Karriere in London mit der Entwicklung von

Partnerschaften aus dem privaten Sektor bei Oxfam, dem Overseas Development

Institute und derAllegra Foundation.