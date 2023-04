Medigene präsentiert abschließende Phase I-Daten der TCR-T-Zelltherapie MDG1011 bei Patienten mit Hochrisikoblutkrebs

- Keine Neurotoxizität oder dosisbeschränkende Toxizität beobachtet

- Zwei von neun Patienten zeigten ein frühes Ansprechen auf die Behandlung in der 4. Woche, wobei bei einem Patienten die Krankheit bis zur 12. Woche voranschritt

- MDG1011 TCR-T-Zellen im peripheren Blut innerhalb von vier Wochen nach der Behandlung nachweisbar, bei einer Untergruppe von Patienten auch nach zwölf Monaten

Medigene AG(Medigene, FSE: MDG1, Prime Standard), ein Immun-Onkologie-Plattform-Unternehmen fokussiert auf die Entwicklung differenzierter T‑Zell-gerichteter Krebstherapien, berichtet heute abschließende Ergebnisse der Phase-I-Dosiseskalation der First-in-Human-Studie zur HLA-A*02:01-restringierten PRAME-spezifischen TCR-T-Zelltherapie (MDG1011) bei myeloischen und lymphoiden Hochrisiko-Neoplasien (NCT03503968). Die Daten werden als ePoster (P227) auf der European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) 2023, die vom 23. bis 26. April 2023 in Paris, vorgestellt.

Titel des Abstracts: First-in-Human Study of MDG1011, a TCR-T Cell Therapy directed against HLA-A*02:01-Restricted PRAME, for High-Risk Myeloid and Lymphoid Neoplasms (CD-TCR-001)

Das Poster wird auf Medigenes Website veröffentlicht: https://medigene.de/wissenschaft/abstracts/

MDG1011 ist eine autologe TCR-T-Zelltherapie, die spezifisch für ein Peptidfragment des Tumorantigens PRAME (PReferentially expressed Antigen in MElanoma) ist, welches auf Krebszellen durch das menschliche Leukozytenantigen HLA-A*02:01 präsentiert wird. In der offenen, erstmals beim Menschen durchgeführten Phase-I-Studie, die an neun klinischen Zentren in Deutschland durchgeführt wurde, unterzogen sich dreizehn Patienten (zehn mit akuter myeloischer Leukämie (AML), zwei mit multiplem Myelom (MM) und einer mit myelodysplastischem Syndrom (MDS) und myeloproliferativer Neoplasie (MPN)) einer Leukapherese zur Herstellung von TCR-T-Zellen. Vier Patienten erlagen ihrer Krankheit vor einer möglichen Behandlung. Somit erhielten neun Patienten mit rezidivierter oder refraktärer AML, MDS/MPN oder MM MDG1011 als einmalige intravenöse Infusion nach einer lymphozytendepletierenden Therapie. Die Patienten erhielten MDG1011 in einer von drei eskalierenden Dosisstufen (dose level; DL): 0,1 (DL1), 1,0 (DL2) oder 5,0 (DL3) Millionen TCR-transduzierte T-Zellen pro kg Körpergewicht. Die Immunüberwachung der Patienten umfasste die Quantifizierung der PRAME-Spiegel im Knochenmark (bone marrow; BM) und/oder im peripheren Blut (PB) sowie die Pharmakokinetik von MDG1011 im PB.