Henkel-Chef äußert sich positiv für das erste Quartal

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel macht Investoren Hoffnungen für das erste Quartal. Der Henkel-Chef Carsten Knobel äußerte sich am Montag auf der Hauptversammlung in Düsseldorf positiv: "Wir sind gut in das neue Jahr gestartet." Weitere Details gebe es allerdings erst bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 4. Mai. Analysten rechnen bereits mit einem ordentlichen Auftakt. Thomas Maul von der DZ Bank erwartet ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von rund 5 Prozent; und Rogerio Fujimori vom Investmenthaus Stifel schrieb unlängst, dass der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller stärker als bislang von ihm erwartet in das Jahr 2023 gestartet sein dürfte./knd/mis

