RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE vom 27. bis 29. April mit Live-Vorführungen neuester Maschinen- und Anlagentechnik | Demo-Formate machen Messe zu einer rasanten Maschinen-Show (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Ein sorgsamer Umgang mit Baustoffen und das Schließen vonStoffkreisläufen im Recyclingbereich, alternative Antriebe für Maschinen undAnlagen, die Digitalisierung von Bauprozessen sowie die Rekrutierung vonFachkräften sind bestimmende Themen und Trends in der Bau- undKreislaufwirtschaft. Die Fachmesse RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE (kurz: RATL) vom27. bis 29. April 2023 in der Messe Karlsruhe bietet Entscheidern aus denbetreffenden Branchen einen aktuellen, vollständigen und lebendigen Überblick zudiesen Themenbündeln. Auf mehr als 95.000 Quadratmetern Messefläche, davon 95 %im Freien, zeigen die über 260 Ausstellenden ihre Maschinentechnik weitausüberwiegend live in Aktion. Eine Fülle an Informationen bietet auch dasRahmenprogramm der Live-Demonstrationsmesse mit insgesamt fünf Aktionsflächenund Musterbaustellen, kostenfreien Themenrundgängen, einer Jobbörse und einemRohstoff-Diskussionsforum. "Das Rahmenprogramm wird hauptsächlich von denAusstellenden getragen", sagt Projektleiterin Olivia Hogenmüller. "Neben derengroßartigem Engagement an den fünf Demo-Formaten nutzen diese die einmaligenDemonstrationsbedingungen des Karlsruher Messeegeländes und demonstrieren aufüber zwei Dritteln der Standflächen im Freigelände ihre Maschinentechnik mitunterschiedlichsten Stoffströmen und in vielseitigen Anwendungsbereichen. Esbleibt kein Stein auf dem anderen!"Fünf Demo-Formate bringen Maschinentechnik actionreich auf die BühneAls ein besonderes Highlight im Rahmenprogramm der RATL kann eines von insgesamtfünf Demo-Formaten gelten: die Anbaugeräte-Arena . Dort erleben Besuchende intäglich drei packend inszenierten und kompetent moderierten Maschinenshows, wievielseitig Geräteträger mit wechselnden Anbaugeräten in Abbruch, Recycling undBodenaufbereitung eingesetzt werden und somit für mehr Produktivität auf derBaustelle sorgen können. Neben klassischen und bekannten Anbauwerkzeugen wieAbbruchhämmer, Pulverisierer, Separatoren und Anbaufräsen werden hier erstmalsauch eine baggermontierte Pfahlramme und ein Leichtstoffsauger in realitätsnahgestalteten Abbruch- und Bauprozessen vorgeführt. Die imposantenDemonstrations-Sequenzen geben Schlaglichter auf die Produktspezifika.Fachberater der insgesamt 14 teilnehmenden Ausstellenden erklären denZuschauenden die Verwendungsformen und Mehrwerte der Geräte dann vertiefend ameigenen Stand und stehen nach der Vorführung für weitere Auskünfte bereit.Gemeinsam mit dem Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik e.V.(VDBUM), Partnerverband der Messe, wird eine großflächige Musterbaustelle Tief-und Straßenbau im Ausstellungsbereich der TiefbauLIVE eingerichtet. Dieses