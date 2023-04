Berlin (ots) - Die Zahl der neugegründeten Startups im Bereich Deep Technology

ist trotz aktueller Marktunsicherheiten weiter gestiegen. Im Gesamtjahr 2022

wurden mit 275 Neugründungen* 33 % mehr Deep-Tech-Neugründungen gezählt als im

Boom-Jahr 2021. Dies geht aus einer aktuellen Analyse des technologie- und

datengetriebenen Venture-Capital-Unternehmens Morphais VC hervor. Zudem zeigt

die Studie, dass Gründer*innen von Deep-Tech-Startups im Durchschnitt einen

höheren Abschluss haben als andere Gründungsteams. Mehr als jeder zehnte

studierte an der TU München.



Im Jahr 2022 hatten 75 % der Deep-Tech-Gründer*innen einen Master-, Diplom- oder

Doktortitel. Bei den Nicht-Deep-Tech-Gründer*innen waren es gerade einmal 58 %.

Besonders groß ist die Differenz, wenn es um den Doktortitel-Titel geht: 21 %

der Deep-Tech-Gründer*innen haben einen Doktortitel. Bei Gründungsteams aus

anderen Bereichen sind es nur 11 %.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

TU München bringt besonders viele Deep-Tech-Gründer*innen hervor, rund einDrittel der Gründungsteams haben bereits Erfahrung im UnternehmertumDabei kommen aktuell die meisten deutschen Deep-Tech-Gründer*innen aus München.Von 325 ausgewerteten Gründerprofilen aus dem Jahr 2022 haben allein 35Gründer*innen an der Technischen Universität studiert, gefolgt von der RWTHAachen, an der 11 Gründer*innen ihren Abschluss gemacht haben, der TechnischenUniversität Berlin (10 Gründer*innen) und der Technischen Universität Dresden (9Gründer*innen). Weitere Universitäten, die im letzten Jahr mehr als 5Deep-Tech-Gründer*innen hervorbrachten, waren das Karlsruhe Institute ofTechnology (KIT), die Freie Universität Berlin sowie dieLudwig-Maximilians-Universität München.Obwohl Deep-Tech-Gründer*innen oft als unerfahren gelten, zeigen die Daten, dassbereits ein Drittel der Deep-Tech-Unternehmen mindestens einen erfahrenenCo-Founder mit an Bord haben** (bei Nicht-Deep-Tech-Start-ups sind es aktuell 40%)." Die positive Entwicklung im Bereich Deep Technology in Deutschland istbeeindruckend und bietet eine enorme Chance für Investor*innen. Deep-Tech-Teamsbringen ein hervorragendes Fundament aus Forschung und Wissenschaft mit undjedes dritte Gründungsteam hat bereits Gründungserfahrung. Hinzu kommt, dass siein einem stark wachsenden Markt agieren," sagt Eva-Valérie Gfrerer, CEO &General Partner von Morphais VC.Finanzierungsverhalten: Deep-Tech-Startups bleiben im Fokus vonVenture-Capital-Investor*innenObwohl sich im Jahr 2022 das Finanzierungsvolumen von 2,4 Milliarden Dollar imVergleich zum Vorjahr fast halbiert hat (-42 %), zeigt der Rückblick auf die