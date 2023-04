LCM Partners schließt Credit Opportunities 4 Strategy mit 4,1 Mrd. EUR ab

London (ots/PRNewswire) - LCM Partners (LCM) gab heute den erfolgreichen

Abschluss der Credit Opportunities 4 Strategy bekannt, mit Kapitalzusagen in

Höhe von insgesamt 4,1 Milliarden Euro für den gemischten Fonds und mehrere

separat verwaltete Konten. Es liegen Zusagen von 23 Kommanditisten vor, die von

vielen der weltweit größten institutionellen Investoren unterstützt werden,

darunter Pensionspläne, Staatsfonds und Versicherungsgesellschaften aus

Nordamerika, Europa und Asien.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat sich die Group zu einem der größten

spezialisierten Verwalter für Privatkredite in Europa entwickelt und kann auf

eine unübertroffene Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von Verbraucher- und

KMU-Darlehen verweisen. Mit mehr als 1.100 Mitarbeitern in 14 Niederlassungen in

9 europäischen Ländern ist das Unternehmen für ein Darlehensvolumen von ca. 60

Mrd. EUR verantwortlich. Gestützt auf ein seit 2002 bestehendes Führungsteam und

ein Datenlager, das Daten zu mehr als 5,3 Millionen Kunden seit der Gründung

enthält, erwirbt Credit Opportunities granulare Pools leistungsfähiger,

leistungsfähiger und notleidender Darlehen von Banken und anderen

Finanzinstituten.