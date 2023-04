TARGOBANK legt Rekordergebnis vor (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Vorstandsvorsitzende Isabelle Chevelard: "Das gute Ergebnis bestätigt unsere

Strategie, unser Geschäftsmodell breiter aufzustellen."

- Erfolge bei der Digitalisierung führen zu verbessertem

Aufwands-Ertrags-Verhältnis

- Fortschritte bei positivem sozialen und ökologischen Wandel



Die TARGOBANK erzielte 2022 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 531 MillionenEuro, was einen Zuwachs von 4 Prozent darstellt (Vorjahr: 513 Millionen Euro).Das Ergebnis markiert zudem das bisher höchste der TARGOBANK nach IFRS. DasNettobankergebnis stieg sogar um 7 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro (2021: 1,63Milliarden Euro). Gleichzeitig erhöhte sich die Bilanzsumme um 13 Prozent auf 35Milliarden Euro (2021: 31 Milliarden Euro). Neben Zuwächsen im operativenGeschäft trugen zum verbesserten Ergebnis die Integration der Banque Européennedu Crédit Mutuel (BECM) Deutschland als TARGOBANK Corporate & InstitutionalBanking (kurz TARGOBANK CIB) mit Angeboten für Unternehmen des gehobenenMittelstands, die strategische Entwicklung des Angebots sowie ein deutlichgesunkenes Aufwands-Ertrags-Verhältnis bei."In einem weltpolitisch und wirtschaftlich sehr herausfordernden Jahr markiertdieses Ergebnis einen großen Gemeinschaftserfolg unserer Bank", sagt IsabelleChevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK. "Die guten Zahlen zeigen auch,dass wir mit der Strategie, unser Geschäftsmodell breiter aufzustellen, denrichtigen Weg eingeschlagen haben. Den eingeleiteten Wachstumskurs setzen wirnun konsequent fort", erklärt Isabelle Chevelard.Im Privatkundengeschäft stieg das Volumen bei den Ratenkrediten um 9,3 Prozentauf 16,9 Milliarden Euro. Dabei konnte die Bank über alle Vertriebswege -Filialen, Online-Kanal, Mobile Kundenberatung - ihre Kreditneuproduktionerheblich steigern. Trotz Lieferengpässen bei Neuwagen gelang es der TARGOBANKAutobank, das Finanzierungsvolumen im siebten Jahr in Folge auszubauen: 2022wuchs es auf 938 Millionen Euro an - eine Zunahme um 31 Prozent gegenüber demVorjahr (716 Millionen Euro). Auch in der Händlerfinanzierung wuchs dasKreditvolumen deutlich, um 13,7 Prozent auf 764 Millionen Euro (Vorjahr: 672Millionen Euro). Dem Geschäftskunden-Bereich gelang es, den Kundenstamm um 30Prozent auszubauen. Die Zahl der Business-Konten verzeichnete einen Zuwachs von25 Prozent.Im Anlagebereich blieb die Anzahl der Depots trotz sehr bewegterMarktentwicklung an den internationalen Börsen 2022 stabil. Beim Plus-Depot, demPremium-Produkt der TARGOBANK, gelang es, einen Zuwachs von 1,7 Prozent zu