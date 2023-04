MD Logistics der Nippon Express Group eröffnet das "Garner 2000 Pharmaceutical Logistics Center" in North Carolina, USA.

TOKYO, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- MD Logistics, LLC (nachfolgend "MD"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat am 23. März eine Eröffnungsfeier für das Garner 2000 Pharmaceutical Logistics Center abgehalten, ein spezielles pharmazeutisches Lager, das im Januar dieses Jahres in Garner im US-Bundesstaat North Carolina errichtet wurde.

North Carolina ist ein wichtiges Zentrum für die pharmazeutische Industrie in den Vereinigten Staaten, und zahlreiche große Pharmahersteller und Life-Science-Unternehmen haben sich in diesem Bundesstaat niedergelassen. Außerdem gibt es hier zahlreiche Forschungsinstitute und Universitäten, die bedeutende medizinische Kenntnisse und Technologien gesammelt haben.

Die Nippon Express Group hat die pharmazeutische Industrie in ihrem „Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth" als eine Schlüsselindustrie positioniert und verfolgt die globale Entwicklung einer sicheren pharmazeutischen Logistikplattform, um die zunehmend anspruchsvollen und vielfältigen Anforderungen an die pharmazeutische Logistik zu erfüllen.

MD verfügt über vier Lagerhäuser in Indiana und eines in Nevada und hat sein sechstes US-Lager in North Carolina eingerichtet, wo der Bedarf an pharmazeutischer Logistik hoch ist und voraussichtlich weiter steigen wird.

Die Nippon Express Group wird ihre Kunden in der pharmazeutischen Industrie weltweit weiter unterstützen, indem sie eine zuverlässige und sichere globale Logistikplattform für Pharmazeutika aufbaut und damit einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt leistet.

Übersicht über das neue Lager

- Name: Garner 2000 Pharmaceutical Logistics Center

- Adresse: 2000 Garner Business Park Drive, Garner, NC 27529, USA

- Gesamtgrundfläche: 22.297m2 (240.000ft2)

- Unterstützte Temperaturbereiche: 2-8C / 15-25C (zwei Temperaturbereiche)

- Wichtigste Einrichtungen: Vollklimatisierung, Kühllagerung, Quarantänekonformität für Arzneimittel, Überwachungskameras, Zugangskontrolle, eigene Stromerzeugungsanlage

- Betriebsbeginn: 3. Januar 2023

Lageraußenbereich:

Lagerinnenraum:

