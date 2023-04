Nachdem P&G bei 156,35 US-Dollar nach einer mehrjährigen Kursrallye seinen vorläufig letzten Höhepunkt Anfang 2022 markiert hatte, ging die Aktie in eine nicht unerwartete Konsolidierung über, bis Oktober fielen die Notierungen auf 122,18 US-Dollar und damit eine wichtige Horizontalunterstützung aus 2020/2021 zurück. Dort konnte sich P&G recht schnell stabilisieren und erholte sich in einer V-förmigen Gegenreaktion in den Bereich von erneut 155,00 US-Dollar. Der Kursverlauf seit Mai letzten Jahres lässt allerdings aufhorchen, hier könnte sich noch eine inverse SKS-Formation durchsetzen und den mittelfristigen Grundstein für weiter steigende Notierungen legen.

Trendwende nimmt Form an