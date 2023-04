Steigende Lebensmittelpreise trotz sinkender Inflation - Lebensmittelhersteller holen Gewinne nach

Hamburg (ots) -



- Lebensmittelpreise treiben Inflation in Europa und Deutschland: Sie machen

fast ein Drittel der Teuerung aus (Vorjahr 21 %), in Deutschland sogar fast 40

% (Vorjahr: 20 %)

- Rohstoff- und Energiepreise sinken, Betriebskosten der Erzeuger steigen durch

Lohnkostendruck deutlich

- Aber: Rund 10 % der Kostensteigerung in Europa können nicht durch historische

Dynamik erklärt werden, sondern durch "Profit-Hunger" der Hersteller

- Sonderfall Deutschland: Profitstreben in Deutschland etwa drei Mal so hoch und

können nicht mit traditionellen Kostenreiber erklärt werden, Anzeichen für

unzureichenden Wettbewerb

- Insbesondere Hersteller verpackter Lebensmittel haben Preise deutlich erhöht,

sowohl in Deutschland als auch in Europa



Obwohl die Gesamtinflation in Europa - vor allem getrieben durch den Rückgang

bei der Energieinflation - zuletzt zurückgegangen ist, bleiben

Lebensmittelpreise in Europa weiterhin hoch. Die Inflation bei Nahrungsmitteln,

Alkohol und Tabak hat sich in Europa im Jahresvergleich sogar um 1,5

Prozentpunkten (pp) auf knapp 15 % im ersten Quartal 2023 erhöht. In Deutschland

war der Anstieg im gleichen Zeitraum sogar noch stärker um mehr als 2 pp auf

über