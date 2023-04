Tag der Arbeitssicherheit Psychische Belastung in den Fokus rücken

Berlin (ots) - Alle Beschäftigten haben das Recht auf eine sichere und gesunde

Arbeitsumgebung. Dieses Recht hat die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) (

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/internationale_arbeitsorganisati

on/index.jsp) 2022 in ihren Kernarbeitsnormen verankert. In diesem Jahr ist es

das Motto des Tages der Arbeitssicherheit am 28. April. Eine sichere und gesunde

Arbeitsumgebung sollte auch vor Gefährdungen durch psychische Belastung

schützen. Darauf weisen Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihr

Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), hin.



Zu viele Aufgaben in zu kurzer Zeit, ein Konflikt mit dem Kollegen oder die

umständlich zu bedienende Software: Stress bei der Arbeit kann viele Gründe

haben. Fakt ist, dass psychische Belastung zu Erkrankungen führen kann.

Insbesondere psychische und Verhaltensstörungen sind immer häufiger der Grund

für Krankschreibungen. So verursachten diese beispielsweise im Bundesland Berlin

im Jahr 2021 die meisten krankheitsbedingten Fehltage (https://www.berlin-partne

r.de/presse/detail/laenderuebergreifender-gesundheitsbericht-2022) .