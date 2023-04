Holzminden (ots) - +++Wärmepumpen-Produktion wird massiv ausgebaut+++Neue

Fabrikfläche am Standort Holzminden in Niedersachsen+++



Der Wärmepumpen-Spezialist Stiebel Eltron wird bis 2027 die Zahl der

Arbeitsplätze im Stammwerk Holzminden auf rund 1.200 Stellen ausbauen. Zudem

wird die Produktionsfläche für Wärmepumpen-Heizungen auf eine Größe von vier

Fußballfeldern erweitert - 450 Millionen Euro investiert die Firma dafür in der

niedersächsischen Zentrale. Damit reagiert das GreenTech-Unternehmen auf den

Nachfrageboom für klimafreundliches Heizen ohne Öl und Gas.



"Stiebel Eltron schafft mit der Energiewende neue Arbeitsplätze in Deutschland",

sagt Dr. Kai Schiefelbein. "Anders als viele unserer Wettbewerber bauen wir

unsere Kapazitäten für umweltfreundliche Heiztechnik an den heimischen

Standorten aus: Aktuell arbeiten beispielsweise knapp 400 Beschäftigte in der

Wärmepumpenfertigung im niedersächsischen Holzminden - bis 2027 wollen wir die

Zahl der Kolleginnen und Kollegen hier verdreifachen, die Produktionskapazitäten

werden etwa vervierfacht. Die Vorbereitungen für die Bauarbeiten haben bereits

begonnen."





Neue GreenTech-Arbeitsplätze in DeutschlandTrotz Fachkräftemangels hatte sich die Zahl der Beschäftigten an den deutschenStandorten von Stiebel Eltron bereits innerhalb der letzten drei Jahre um gut1.000 auf rund 3.200 Mitarbeitende erhöht. Der größte Teil der neuenArbeitsplätze entsteht künftig in der Fertigung, bei den Werkstätten und in derLogistik. Dabei verfolgt das Familienunternehmen einen pragmatischen Ansatz:Gesucht werden einerseits Menschen, die bereits über handwerkliche Erfahrungenan einem Industrie-Arbeitsplatz verfügen, beispielsweise im Heizungs-,Maschinen- oder Automobilbau. Gleichzeitig werden auch Stellen angeboten, dieBewerberinnen und Bewerber nach einer internen Qualifizierung von nur wenigenWochen besetzen können: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Routine beibestimmten Jobs in der Fertigung mit der Arbeit kommt", sagt Dr. KaiSchiefelbein.Arbeitsplatz, der ein Stück die Welt verbessertDie Menschen sehen Stiebel Eltron als attraktiven Arbeitgeber: "Bei denEinstellungsgesprächen bekommen wir immer wieder gespiegelt, dass dieBewerberinnen und Bewerber einen Sinn in ihrer Arbeit finden wollen und unsereGreenTech-Ausrichtung deshalb zu ihnen passt", sagt Rebecca Knauer, LeiterinPersonalbetreuung Deutschland bei Stiebel Eltron. "Wir wirken an derEnergiewende mit und helfen, die Welt ein Stück besser zu machen. Mit unsererTradition als Familienunternehmen werden wir zudem als emphatischer, ehrlicherund authentischer Arbeitgeber wahrgenommen. Das gilt für die Arbeitsplätze rundum die Fertigung und Verwaltung ebenso wie für die Forschung und Entwicklung."Verantwortung übernehmen zahlt sich ausVerantwortung für die Energiewende zu übernehmen und sich konkret an Tatenmessen zu lassen, ist ein Erfolgsmodell: Das European Environmental Bureau (EEB)in Brüssel zeichnete Stiebel Eltron jüngst als "Leader der Energiewende 2023"aus - die gesamte Produkt-Palette ist laut Audit als umweltfreundlich und mitden europäischen Klimazielen vereinbar anerkannt.Aktuelle Stellenangebote von Stiebel Eltron finden Sie hier: Stellenangebote(stiebel-eltron.de) (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/unternehmen/karriere/stellenangebote.html)Über STIEBEL ELTRONStiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über einerMilliarde Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der ErneuerbarenEnergien, Wärme- und Haustechnik.Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei derProduktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie - für eineumweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 5.500Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zurFertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind effiziente undinnovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltronproduziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln (NDS), inFreudenberg (NRW) und in Eschwege (Hessen) sowie an fünf weiteren Standorten imAusland (Arvika/Schweden, Tianjin/China, Ayutthaya/Thailand, Poprad/Slowakei,West Hatfield, Massachusetts /USA).Pressekontakt:STIEBEL ELTRON GMBH & CO. KGHenning Schulz+49 5531 70295685mailto:henning.schulz@stiebel-eltron.deeconNEWSnetworkCarsten Heer+49 40 822 44 284mailto:redaktion@econ-news.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62786/5492552OTS: STIEBEL ELTRON