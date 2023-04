Bain-Studie zur Zukunft der Kreditwirtschaft / Web3-Technologien revolutionieren das Bankgeschäft

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Finanzdienstleister öffnen sich zunehmend für disruptiveBlockchain-Anwendungen rund um Asset-Backed Tokens und Smart Contracts- Weltweit erwarten Führungskräfte bei Banken langfristig tiefgreifendeVeränderungen und sinkende operative Kosten- Wandel findet zuerst im Transaction Banking, im Wealth und Asset Managementsowie im privaten Kapitalmarktgeschäft statt- Deutschlands Banken haben dank großem Heimatmarkt und beginnender Regulierungeinen StartvorteilDie Turbulenzen rund um Kryptowährungen halten viele Finanzdienstleisterweltweit davon ab, sich intensiver mit den zugrunde liegenden Technologienauseinanderzusetzen. Doch nun investieren erste Banken sowieInfrastrukturanbieter zunehmend in die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) undbeteiligen sich auch an Piloten auf europäischer Ebene. Vorreiter in anderenLändern sind allerdings zum Teil schon weiter und beginnen, Blockchains für dasHypothekengeschäft, die Abwicklung börslicher und außerbörslicherHandelsgeschäfte sowie Tokens für Echtzeitzahlungen zu nutzen. In ihrer Studie"Web3 Experiments Start to Take Hold in Banking" gibt die internationaleUnternehmensberatung Bain & Company einen Überblick über den starken Einfluss,den Web3 beziehungsweise DLT auf das weltweite Bankgeschäft haben, und über densich abzeichnenden Wandel.Bankgeschäft schneller und günstiger"Weltweit erkennen Banken immer mehr, wie disruptiv Web3-Technologien sind",erklärt Bain-Partner und Studienautor Stephan Erni. "Gerade Fintechs undTechkonzerne können mit neuen Geschäftsmodellen angestammte Domänen derKreditinstitute erobern." Darauf müssten diese reagieren und ihre traditionelleFunktion als Intermediäre weiterentwickeln. "Das Web3 wird das Bankgeschäftwesentlich schneller und günstiger machen und zudem den Wettbewerb um dieKundenschnittstelle intensivieren", ergänzt Erni, der das Thema Web3 für Bain inder gesamten EMEA-Region vorantreibt.Den Verantwortlichen in den Banken wird zunehmend bewusst, welcheHerausforderungen und Risiken die Distributed-Ledger-Technologie für dastraditionelle Bankgeschäft mit sich bringen. So wurden im Rahmen der Studieweltweit rund 100 Bankmanagerinnen und -manager befragt. Danach erwarten 60Prozent schon heute, dass Web3-Technologien zu disruptiven Veränderungen inihrer Branche führen werden, auch wenn es noch offene Fragen rund um dieRegulierung, die technische Infrastruktur sowie die Einbindung in Risiko- undCompliance-Systeme gibt.Kostensenkung langfristig möglichDie Befragten gehen davon aus, dass ihre operativen Kosten bei durchgängigem