DAX im Aufwind

Der DAX40-Future (EUREX: FDAX) legte nach dem Ausverkauf im Automobilsektor am Donnerstag ein starkes Comeback hin. Die Bullen gewannen wieder die Oberhand und trieben den Index gegenüber den Tiefstständen vom Freitag um 1,21 % nach oben, wodurch der deutsche Leitindex eine zweite Woche im grünen Bereich beenden konnte.

Laut Bank of America Global Research mussten europäische Aktienfonds Mittelabflüsse in Höhe von 1,6 Mrd. USD hinnehmen, da Rezessionsängste den Markt belasteten. Der DAX40-Future notiert 0,37 % unter dem Schlusskurs der Vorwoche, da die Risikovermeidung auch in dieser Woche anhält.

Trader werden sich heute auf die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas und des Verbrauchervertrauens konzentrieren, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden, um die Stimmung in Bezug auf das wirtschaftliche Umfeld der größten europäischen Volkswirtschaft zu bestimmen, bevor Inflationsdaten für Deutschland die Woche abschließen.

