Auf der Suche nach Orientierung

Indizes reagierten uneinheitlich

Anleihen: Weitere Kursrückgänge

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten sind in der vergangenen Woche weiter zurückgegangen, allerdings in deutlich geringerem Umfang als in der Vorwoche. Belastet wurden die Notierungen in erster Linie durch die Erwartungen weiterer geldpolitischer Straffungen, die wiederum durch weiterhin sehr hohe Inflationszahlen und einige solide ausgefallene Konjunkturdaten befeuert wurden. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 2,43 auf 2,48 Prozent zu. Die Umlaufrendite stieg von 2,41 auf ebenfalls 2,48 Prozent.