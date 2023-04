Software AG erhält Übernahmeangebot

Die Skepsis gegenüber der aktuellen Stabilität des Deutschen Aktienindex ist weiterhin hoch, genau das aber könnte der Nährboden für einen Test der 16.000er Marke in den kommenden Tagen sein. Noch immer liegt auch das Allzeithoch keine drei Prozent mehr entfernt und dürfte eine magische Anziehungskraft auf den Index ausüben.

Bevor Anfang Mai die US-Notenbank die Katze aus dem Sack lässt und hoffentlich die Frage beantwortet, ob die nächste auch die letzte Zinserhöhung ist oder wie viele ihr noch folgen werden, stehen die Bilanzvorlagen großer US-Technologiekonzerne auf der Agenda. Die Zahlen von Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft haben schon jede für sich das Potenzial, den Gesamtmarkt zu bewegen. In Summe und Kombination mit den Nachrichten aus der Geldpolitik eine Woche später könnte damit aber auch die Richtung an der Börse im eher schwierigen Börsenmonat Mai vorgegeben werden.

Die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake will den zweitgrößten Softwarehersteller Deutschlands übernehmen. Für die Software AG bieten die Amerikaner 30 Euro pro Aktie, auf dieses Niveau springt die Aktie zur Handelseröffnung entsprechend. Der Freitagsschlusskurs lag bei 19,85 Euro, den Aktionären winkt also ein sattes Plus von 50 Prozent. Der derzeit größte Aktionär, die Software AG Stiftung hat dem Angebot bereits zugestimmt. Heute wird das Management das Angebot den Aktionären vorlegen. Bei diesem Kursaufschlag stehen die Chancen für eine Annahme außerordentlich gut.